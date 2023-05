MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL David Miranda morreu nesta terça-feira (9)

A Câmara dos Deputados decretou luto de três dias em razão da morte do ex-deputado federal, David Miranda. O ex-parlamentar morreu nesta segunda-feira (9) após ficar cerca de 9 meses internado, e a causa da morte não foi divulgada.

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o luto de três dias foi assinado por Marcos Pereira, presidente da Câmara em exercício. David, marido do jornalista Glenn Greenwald, completaria 38 anos nesta quarta-feira (10).





A morte do político e ativista brasileiro foi confirmada por Greenwald em uma postagem nas redes sociais. O jornalista compartilhou uma mensagem onde afirmou que seu marido "morreu em plena paz".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também usou as redes sociais para enviar uma mensagem de conforto à família de Davi Miranda. "Meus sentimentos ao Glenne e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais", escreveu o chefe do Executivo



Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023





Trajetória de David

O ex-deputado federal nasceu na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e perdeu a mãe aos 5 anos. Ele estava casado há 17 anos com Glenn, um dos jornalistas que, com Edward Snowden, revelou a existência de programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos, da Agência de Segurança Nacional (NSA).

Miranda foi eleito vereador do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e tomou posse em 2017, aos 32 anos. Ele ficou no cargo até 2019. No mesmo ano, começou a exercer o cargo de deputado federal em Brasília, posto que desempenhou até ser internado em agosto de 2022 com infecção gastrointestinal. Desde então, ele passou por outras infecções, além de pancreatite.

