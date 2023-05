redacao@odia.com.br Mauro Cid foi ajudante de ordens de Bolsonaro

A defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, enviou nesta terça-feira (9) um pedido de revogação da prisão ao Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que não se posicionou sobre o caso.

Segundo os advogados, a soltura de Cid não oferecerá riscos às investigações da Polícia Federal. Ele é acusado de orquestrar, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a falsificação de cartões de vacina.

Mauro Cid foi preso durante uma operação da PF na última quarta-feira (3). Ele é acusado de ter participado da falsificação do cartão de vacinação de Bolsonaro e da filha, Laura, para a inclusão do imunizante da Covid-19.

Jair Bolsonaro negou ter tomado o imunizante e disse que Laura também não tomou a vacina. Entretanto, há ao menos três registros de vacinas para Bolsonaro no sistema do Ministério da Saúde.

Cid ainda teria tentado falsificar o cartão vacinal de sua esposa, Gabriela Cid. Em troca, ele liberaria o visto dos Estados Unidos para o ex-vereador Marcelo Siliciano, acusado de ser o mandante da morte da ex-vereadora Marielle Franco.

No dia da prisão, a PF apreendeu cerca de R$ 200 mil em espécie na casa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Na casa de Cid, foram encontrados US$ 35 mil em dinheiro vivo e outros R$ 16 mil em espécie.

A defesa não descarta a possibilidade de pedir para que Moraes aprecie medidas cautelares para Mauro Cid.