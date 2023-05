Alan Santos/PR - 23/02/2022 Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres





O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deixou a Polícia Federal após prestar depoimento referente aos bloqueios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Nordeste no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições.

O depoimento de Torres durou mais de duas horas e foi realizado na sede da PF em Brasília. Em nota, a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal informaram que ele respondeu a todas as perguntas.

"O depoimento ocorreu dentro da normalidade. Anderson Torres compareceu à sede da Polícia Federal, abriu mão de seu direito constitucional ao silêncio e respondeu todos os questionamentos formulados", destacou Eumar Novacki, advogado de Torres, em comunicado obtido pelo jornal O Globo.

Torres deixou o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do DF para se apresentar à PF, prisão onde está detido desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos golpistas que ocorreram dia 8 daquele mês.





O depoimento de Anderson Torres deveria ter acorrido em 24 de abril, no entanto, foi adiado, após a defesa do ex-ministro alegar uma "piora" no estado de saúde dele.

Após determinar a nova data, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que Torres foi "devidamente avaliado por profissional médico, que atestou que as medicações do preso foram ajustadas", e que ele "tem tido acompanhamento médico frequente".

O ministro do Supremo também assegurou ao ex-secretário de Segurança Pública do DF "o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo".

Operação no 2° turno das eleições

Em 30 de outubro de 2022, data em que ocorreu o segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez uma série doe operações e parou carros, motos e ônibus que tinham eleitores em todo país. Boa parte dessas blitz aconteceu em estados do Nordeste. Essas paralisações foram proibidas por Alexandre de Moraes, mas a PRF ignorou a ordem por algumas horas.

Segundo relatório do Ministério da Justiça encaminhado à Controladoria Geral da União (CGU), a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula (PT) tinha favoritismo, contra 571 no Sudeste, entre os dias 28 e 30 de outubro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.