Divulgação / Booking Hotel Marriott Grosvenor House London, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado para a coroação do rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja estão em Londres para a cerimônia de coroação do rei Charles III , que começou na manhã deste sábado (6). O hotel em que o casal está hospedado é um dos mais luxuosos e elegantes da cidade inglesa.

A diária da suíte presidencial, uma das mais caras, pode chegar a R$ 37 mil, contando com dois banheiros, uma sala de estar e uma de jantar, além de vista para o Hyde Park, parque localizado no centro de Londres .

Conforme valores de sites de reserva consultados pelo iG , os preços variam de acordo com a data escolhida e com o tempo de permanência no hotel, mas a diária mais simples oferecida para até duas pessoas é de R$ 2.782, entre os dias 25 e 26 de maio. Nessa suíte, o hóspede tem acesso a um quarto espaçoso com cama king-size, queen-size ou duas camas de solteiro. O quarto ainda inclui lençóis de algodão egípcio, TV de tela plana com filmes pay-per-view e banheiro privativo.

O Grosvenor House Hotel, ou JW Marriott Grosvenor House London, foi inaugurado em 1929 e está localizado em Park Lane, no bairro de Mayfair, a poucos metros do Palácio de Buckingham . O estabelecimento também fica próximo às lojas da rua Oxford e ao luxuoso bairro de West End.

Frequentado pela realeza e celebridades, o hotel dispõe de quartos espaçosos e de luxo entre suas acomodações.

Lula desembarcou em Londres nessa sexta-feira (5) para participar da coroação . No mesmo dia, o presidente se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em um encontro bilateral para falar sobre o comércio entre os Brasil e Inglaterra, questão ambiental e cooperação tecnológica e participou de uma recepção com a presença de Charles III e outros chefes de Estado.

O petista afirmou, em uma postagem realizada na sua conta oficial do Instagram , que, durante o evento, conversou com líderes de países como Alemanha, Israel, Irlanda e Coreia do Sul.

