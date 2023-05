Ricardo Stuckert / Governo Federal Lula se reúne com primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak

O primeiro ministro do Reino Unido , Rishi Sunak , falou em doar cerca de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia durante uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) nesta sexta-feira (5), em Londres , na Inglaterra .

A informação foi divulgada pela GloboNews, mas ainda não foi oficialmente divulgada pelo governo do país. A conversa no encontro bilateral entre os dois países foi para discutir o comércio, a questão ambiental e cooperação tecnológica.

O presidente Lula viajou para a Inglaterra para participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla que ocorrerá na Abadia de Westminster, às 10h, na manhã de sábado (6). O evento será conduzido pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Criado há 15 anos, o Fundo Amazônia tem o objetivo de captar recursos financeiros para financiar ações de combate as do desmatamento e da degradação florestal.

Nos últimos quatro anos, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL),houve a paralização do fundo em razão de um "revogaço" de centenas de conselhos federais, que extinguiu o Comitê Orientador (COFA) e o Comitê Técnico (CTFA) da iniciativa.

