Reprodução/Twitter @LulaOficial Lula e Janja se encontram com rei Charles III





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta sexta-feira (5), com o rei Charles III, que será coroado neste sábado (6). O chefe do Executivo brasileiro estava acompanhado de Janja, primeira-dama do Brasil.

O encontro aconteceu no Palácio de Buckingham, em Londres, local onde foi realizado um jantar com autoridades convidadas pelo monarca para a sua cerimônia de coroação, que ocorrerá na Abadia de Westminster.

O presidente brasileiro afirmou, em uma postagem realizada na sua conta oficial do Instagram, que, durante o evento, conversou com líderes de países como Alemanha, Israel, Irlanda e Coreia do Sul.





"Encerrando o dia na Inglaterra. Agora a noite participei da recepção na véspera da coroação, onde conversei com o Rei Charles III e chefes de estado da Alemanha, Israel, Irlanda, Coréia do Sul e outros países. Amanhã, ainda em Londres, participo das celebrações da #coronation", escreveu.

Lula da Silva desembarcarcou em Londres, no Reino Unido, por volta das 7h40 da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira. Ele se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em um encontro bilateral para falar sobre o comércio entre os Brasil e Inglaterra, questão ambiental e cooperação tecnológica.

A coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na Abadia de Westminster, às 10h, na manhã de sábado (6). O evento será conduzido pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

