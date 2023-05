Ricardo Stuckert/PR Lula participará da Cúpula do G7 a convite do primeiro-ministro do Japão





O Ministério das Relações Exteriores confirmou, na tarde desta sexta-feira (5), a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Cúpula do G7, que será realizada em Hiroshima, no Japão, entre os dias 20 e 21 de maio.

A presença do petista acontecerá após um convite feito por Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês. O Brasil será presença no evento como convidado assim como Austrália, Comores, Ilhas Cook, Índia, Indonésia, República da Coreia e Vietnã.

O G7, grupo dos países mais ricos do mundo, é composto por Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, Canadá, Reino Unido, Itália. De acordo com o Itamaraty, o fortalecimento da democracia é um dos valores que conetam o Brasil ao grupo.





"O Brasil compartilha valores que congregam os países do G7 – como o fortalecimento da democracia, a modernização econômica e a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos – e mantém com seus membros permanente coordenação sobre temas da agenda internacional, seja de forma bilateral, seja no âmbito do G20 e de organismos internacionais nos quais o Brasil e os membros do G7 interagem", escreveu o ministério em comunicado .

A nota ressalta ainda que os assuntos discutidos na Cúpula deverão girar em torno dos desafios da diplomacia internacional em temas como paz, segurança, saúde, desenvolvimento, questões de gênero, clima, energia e meio ambiente.

Esta será a sétima participação do atual chefe do Executivo do Brasil em cúpulas do grupo dos sete países mais ricos do mundo. O Brasil já participou oficialmente do evento em sete diferentes ocasiões: em 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

