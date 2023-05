redacao@odia.com.br (IG) Anderson Torres ficará preso no Complexo da Polícia Militar do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (5) manter o ex-ministro da Justiça Anderson Torres no 19 º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa de Torres entrou com recurso ao STF questionando a falta de condições do batalhão em atender o ex-ministro pelo frágil estado de saúde.

Moraes considerou o laudo médico que aponta a não necessidade de transferência de Anderson Torres para um hospital penitenciário. A própria PM entendeu que a equipe médica do batalhão consegue atender as necessidades do ex-ministro, mas reiterou a necessidade de acompanhamento frequente.

Alexandre de Moraes ainda vetou o pedido de visita dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos do Val ao ex-ministro. Moraes afirmou disse que há investigações contra os parlamentares que convergem com os inquéritos contra Anderson Torres.

A defesa do ex-ministro ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Os advogados de Anderson Torres tentaram diversos pedidos de liberdade para o ex-ministro no Supremo Tribunal Federal. Eles justificaram que Torres tem residência fixa e não ocupa cargo público, o que o impossibilitaria de atrapalhar as investigações.

Após as negativas, a defesa do ex-ministro apelou para o estado de saúde de Anderson Torres. Segundo os advogados, Torres emagreceu 12kg desde que foi preso e apresenta sintomas de depressão.