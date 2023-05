MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Manifestação golpista na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro

A ministra Cármen Lúcia e o ministro Dias Toffoli , ambos do Supremo Tribunal Federal (STF), optaram por seguir o voto de Alexandre de Moraes , ministro da Corte e relator do caso, para tornar réus mais 250 denunciados pelos atos golpistas de 8 de janeiro .

Este é o terceiro conjunto de denunciados que são julgados pela Corte. Em 24 de abril 100 pessoas tornaram-se réus , dia 2 de maio, mais 200 acusados também tornaram-se réus . Todos os votos ocorreram na modalidade virtual, onde os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não há deliberação presencial.

A votação desses 250 denunciados ocorre em plenário virtual da Corte e deve ser encerrada às 23h59 do dia 8 de maio.

Atualmente, 294 pessoas estão presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro. Dentre eles, 86 mulheres e 208 homens. No dia seguinte da invasão, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas.

As denúncias foram feitas pela Procuradoria Geral da República (PGR). O órgão apresentou ao Supremo 1.390 denúncias pela participação nos atos.

Na tarde de 8 de janeiro, os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados por bolsonaristas. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.

300 réus

No dia 24 de abril, os ministros do STF decidiram tornar réus os primeiros 100 denunciados. O placar do julgamento foi finalizado com 8 votos que seguiram totalmente o relator pelo recebimento integral das denúncias. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques seguiram parcialmente o relator.

Além do relator, ministro Alexandre de Moraes, votaram pelo recebimento das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Luiz Fux e a presidente, Rosa Weber.

O mesmo aconteceu na votação de mais 200 denunciados finalizada ontem . Os acusados tornaram-se réus e somente Mendonça e Nunes Marques divergiram do restante dos ministros.

A partir de agora, ações penais serão abertas, com depoimentos de testemunhas, novas provas e interrogatório dos réus. Ainda não há um tempo determinado para o julgamento dos denunciados ser concluído.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.