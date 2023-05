MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Após determinação de um novo depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a Polícia Federal marcou a data da nova oitiva para a próxima segunda-feira (8), às 14h30. O agendamento foi feito no prazo limite imposto por Moraes.

O depoimento do ex-ministro estava marcado para o último dia 24, mas foi adiado após um pedido da defesa. Os a dvogados de Torres alegam que a saúde dele está fragilizada e apontou ‘risco de suicídio’ ao pedir um habeas corpus ao STF.

Torres é suspeito de ter organizado, junto ao ex-diretor da PRF Silvinei Vasques, blitz para barrar ônibus de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições. Boa parte dessas blitz aconteceu em estados do Nordeste. As paralisações foram proibidas por Alexandre de Moraes , mas a PRF ignorou a ordem e manteve a operação horas depois.

À época, Torres era ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e comandava a PRF.

Na próxima segunda, Torres vai depor na condição de declarante, ou seja, ele não é formalmente investigado no caso. De acordo com Moraes, será assegurado a ele o "direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.