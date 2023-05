Reprodução Lula ao lado de Janja





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma publicação nesta quarta-feira (3) em seu perfil no Twitter provocando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O petista postou uma mensagem de “bom dia” no momento em que a Polícia Federal cumpria mandado de busca e apreensão na residência do antigo chefe do Executivo federal.

Apesar do presidente não ter citado o nome do seu principal rival políticos, seguidores entenderam que o texto foi uma indireta a Bolsonaro. Durante os quatro anos de mandato, o ex-governante do país também utilizava as redes sociais para provocar adversários.

Quem também não quis fugir da polêmica foi a primeira-dama Janja da Silva. Ela usou as redes sociais para desejar “bom dia” aos seus seguidores, mas a compreensão foi que a mensagem estava sendo direcionada a Bolsonaro.

O caso

Nesta quarta, a PF realizou operação de busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro em Brasília, no Jardim Botânico, onde ele mora com Michelle Bolsonaro. Na ocasião, o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes.

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões foram realizadas até as 7h.

As ações são parte da chamada Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas públicos do Ministério da Saúde.

O objetivo da fraude seria garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e assessores nos Estados Unidos, que pede a vacinação obrigatória para entrar no país. O ex-presidente ficou três meses no país, deixando o Brasil em 30 de dezembro de 2022 e retornando somente em 30 de março deste ano.





