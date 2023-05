Reprodução: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro ao telefone

Após a operação da Polícia Federal e prisão de seus ex-assessores, Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com aliados próximos na sede do Partido Liberal em Brasília.

A defesa do ex-presidente solicitou acesso aos autos do processo e informou que Bolsonaro prestará suas declarações assim que as informações forem disponibilizadas e analisadas .

O advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten , afirmou nas redes sociais que a defesa do ex-presidente foi à sede da Polícia Federal para buscar essas informações.

Ainda de acordo com a defesa, Bolsonaro foi orientado a ficar em silêncio em um eventual depoimento à PF

Bolsonaro teria se recusado a prestar depoimento nesta quarta-feira na Polícia Federal, após a apreensão de seu celular.

A reunião na sede do PL ocorreu para decidir a linha de defesa do ex-presidente, que vinha afirmando não saber pelo que estava sendo acusado.

Integrantes do núcleo próximo de Bolsonaro que acreditam que ele deveria prestar esclarecimentos à PF sobre a situação, argumentando que a acusação possui menor poder ofensivo e não há crime.

Em contrapartida, outros aliados acreditam que sua ida à PF poderia tornar a situação ainda mais emblemática e mostrar Bolsonaro como perseguido pelas autoridades investigativas do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que o beneficiaria politicamente.