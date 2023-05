Leonor Calasans/IEA-USP Luiz Fernando Corrêa, nome indicado por Lula para assumir a Abin

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), marcou para a quinta-feira (4) a sabatina de Luiz Fernando Corrêa, indicado como diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A reunião foi marcada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa é a segunda sabatina marcada pelo indicado do Planalto para comandar a agência. A primeira seria no dia 30 de março, mas foi cancelada após senadores questionares as indicações de Corrêa para cargos de confiança.

Na época, Corrêa solicitou que a indicação de Alessandro Moretti para a diretoria-adjunta e de Paulo Maurício Fortunato para a secretaria de Planejamento e Gestão. Moretti é ligado ao bolsonarismo e comandou a Abin no fim da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Já Fortunato foi um dos responsáveis pelo grampo de políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2008.

À Lula, o futuro comandante da agência afirmou confiar nos assessores e que não eles não teriam atuação política no órgão.

Luiz Fernando Corrêa foi diretor da Polícia Federal entre 2007 e 2011. Ele foi indicado por Lula no começo do ano para dirigir a Abin, que está sem comando há pouco mais de um ano.

Caso sua sabatina seja aprovada pela comissão, o nome dele será analisado pelo plenário do Senado. O relator da indicação, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que terá uma posição sobre o nome de Corrêa até quinta-feira.