Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas,

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei para reajustar o salário de servidores da segurança pública em 20%. O documento foi entregue nesta terça-feira (2) em uma reunião com líderes da Alesp.

Em pronunciamento aos deputados, Tarcísio defendeu a valorização da categoria e prometeu empregar tecnologia para as operações dos agentes. A recomposição dos vencimentos era uma promessa de campanha do chefe do Palácio dos Bandeirantes.

“Nosso foco é melhorar a questão da segurança e, para isso, vamos empregar tecnologia e reforçar os efetivos. Mas não adianta contratar e não conseguir preservar os profissionais. Isso tem a ver com um dos componentes de valorização profissional, que é a questão salarial. Para isso, estamos enviando o projeto de recomposição salarial para as polícias”, disse Tarcísio.

Embora tenha realizado um protocolo de entrega, o texto só será disponibilizado aos deputados no fim da tarde desta terça-feira. Ainda não é possível informar como será feita a recomposição e qual serão os cargos que receberão as maiores valorizações.

Além da recomposição salarial dos policiais, Tarcísio enviou um projeto que aumenta o salário mínimo estadual para R$ 1.550. Os textos devem passar por análise de comissões antes de ser colocado em votação no plenário. Ainda não há data para que a proposta seja votada pelos parlamentares.