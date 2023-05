Antonio Cruz/Agência Brasil - 19/04/2023 Primeira-dama Janja Lula da Silva

Nesta terça-feira (2), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, vai se reunir no Palácio do Planalto com a representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), a embaixadora Linda Thomas-Greenfield.

É esperado que elas conversem sobre igualdade de raça e gênero e segurança alimentar. Os assuntos devem permear os interesses de Janja no governo.

Até a próxima quinta-feira (4), a embaixadora estará em visita a Brasília e Salvador.

Em Brasília, ela vai encontrar autoridades do governo para falar sobre questões climáticas e pautas envolvendo a segurança alimentar. Representantes de ONGs que apoiam migrantes, refugiados e solicitantes de asilo venezuelanos que estão no Brasil também devem ser discutidos.

Na última semana, Janja anunciou que vai coordenar a Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

"A rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros. A rede está sendo criada para trabalhar transversalmente questões como a inclusão e o combate à desigualdade na Educação, Cultura e Direitos Humanos nos países membros", escreveu Janja nas redes sociais.

O cargo da primeira-dama não tem remuneração. Além disso, o Brasil vai continuar sendo representado pelo diretor do escritório regional da OEI, Raphael Callou.

A expectativa é que Janja participe nesta semana de reunião do grupo de trabalho para implementação da rede e para definir objetivos estratégicos e as primeiras ações concretas.

