Adem AY - 27.01.2021 Telegram está suspenso no Brasil

Suspenso no Brasil desde quarta-feira (26), o Telegram se pronunciou neste sábado (29) afirmando que os dados solicitados pesla Justiça brasileira são "tecnologicamente impossíveis de obter". A empresa ainda afirmou que está recorrendo da decisão de suspensão do aplicativo no país.



"No Brasil, um tribunal ordenou o bloqueio do Telegram por falhar em fornecer dados tecnologicamente impossíveis de obter. Por isso, você pode ter dificuldades em usar o app. Estamos recorrendo da decisão e defenderemos seu direito à privacidade e liberdade de acesso à informação", escreveu a plataforma em sua conta no Twitter.



O Telegram foi suspenso por decisão da Justiça Federal do Espírito Santo depois de se recusar a entregar dados completos sobre as medidas de combate a grupos neonazistas à Polícia Federal.

A ordem fazia parte das investigações sobre o ataque a uma escola em Aracruz (ES) no final do ano passado, realizado por um adolescente de 16 anos.

Segundo o juiz que determinou a suspensão, a justificativa do Telegram para não fornecer os dados foi "genérica", afirmando que o grupo em questão já havia sido deletado.



De acordo com a polícia, "o conteúdo do celular utilizado pelo jovem revela que a ação pode ter sido induzida por integrantes neonazistas de forma anônima através do aplicativo do Telegram". Além da suspensão, a multa pela falta de fornecimento de informações por parte da plataforma aumentou de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de atraso.

