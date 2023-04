Divulgação - 29.04.2023 Homem vestido com fantasia de vaca foi preso no Rio

A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem fantasiado de vaca após ele tentar furtar a mochila de uma jovem na Avenida Princesa Isabel , em Copacabana , na noite desta sexta-feira (28).

Segundo a polícia, pessoas que passavam pelo local perceberam a ação do suspeito contra a vítima e agrediram o homem, que foi imobilizado até a chegada dos PMs.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o homem, de 39 anos, com alguns ferimentos na cabeça e tiveram que levá-lo para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Copacabana. Ele foi atendido e, após receber alta, foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia.

O criminoso, que já tem quatro passagens policiais, segue detido, apontou a corporação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.