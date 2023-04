Reprodução/CNN Câmeras mostram oficiais do GSI dando risada e mexendo no celular durante atos golpistas

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Capelli, exonerou 29 servidores da pasta após a divulgação de imagens que mostram militares no Palácio do Planalto durante as invasões ao prédio no dia 8 de janeiro. As demissões devem ser publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira (26).

As exonerações fazem parte do trabalho de Capelli de renovar a pasta após a divulgação de gravações que mostram a falta de resistência de servidores do GSI durante os atos antidemocráticos. A renovação seria um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os servidores exonerados está Jorge Henrique Luz Fontes, que foi demitido no começo desta quarta. Ele era responsável por chefiar o gabinete da secretaria-executiva do GSI e estava no cargo desde fevereiro do ano passado, quando foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além de Luz Fontes, Capelli demitiu três dos quatro secretários nacionais da pasta. Os secretários de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, Max Cintra Moreira, de Segurança e Coordenação Presidencial, Marcius Cardoso Netto, e de Coordenação de Sistemas, Marcelo Da Silva Gomes, deixaram o GSI nesta quarta-feira.

A pasta ainda exonerou o coordenador de Avaliação de Riscos, Alexandre Santos de Amorim. Ele foi um dos militares que prestaram depoimentos à Polícia Federal no inquérito que investiga os ataques e disse que “pouca informação” foi disponibilizada na véspera da invasão.

Confira a lista de demitidos