Reprodução/SBT - 24.09.2022 Soraya Thronicke no debate do SBT

A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) usou o famoso “o que é o que é” para criticar o governo Jair Bolsonaro (PL). A senadora lembrou das compras de leite condensado, vigras e prótese peniana no governo federal em sua pergunta feita ao Felipe D’Ávila (Novo).

“Candidato, você já brincou que ‘o que é o que é’? O que é o que é, não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado? Tira remédio da Farmácia Popular, mas mantém a compra de viagra? Não compra vacina para Covid, mas distribui próteses penianas para seus amigos? O que é o que é?”, perguntou Soraya.

Embora tenha criticado as ações do governo, ela afirmou que teria ficado ao lado de Bolsonaro se ele não estivesse envolvido em casos controversos no Planalto.

“Quem vetou o aumento da merenda escolar e gastou milhares e milhares de reais com leite condensado, quem cortou o orçamento da farmácia popular, mas manteve Viagra, quem foi que atrasou as vacinas para o povo brasileiro, mas não atrasou na peniana para os seus amigos foi o atual governo. Eu estaria ao lado dele, eu não estaria aqui neste lugar se ele tivesse sido honesto, se ele não tivesse mentido para todos nós brasileiros, eu estaria, sim, ao lado dele. Estragaram a reputação de uma direita brasileira que estava nascendo”, afirmou.

Em sua resposta, D’Ávila lembrou da PEC dos Precatórios e criticou o formato do Orçamento brasileiro. O candidato acusou o governo de promover cortes para favorecer o Orçamento Secreto e afirmou que falta elencar prioridades para movimentar as finanças do país.

“É uma vergonha quando nós olhamos o orçamento dessa nação. Não são as prioridades do cidadão que estão contempladas, são as prioridades das corporações, de quem tem lobby com o Congresso. Essa desgraça que a senhora declara é um Brasil que não tem noção das suas prioridades. A prioridade é a merenda, é a farmácia popular e tudo isso se perdeu no que se chama de orçamento secreto”, afirmou.

“Não cutuque onça”

Ao criticar a distribuição do Orçamento Secreto, Soraya foi acusada por Bolsonaro de receber verba de emendas de relator para destinar ao seu estado, Mato Grosso do Sul. Após as acusações, a candidata do União Brasil recebeu direito de resposta e rebateu as acusações do presidente.

“Não cutuque onça com a sua vara curta. Nós – Soraya e Simone Tebet – não votamos [a favor do orçamento secreto] da forma que vossa excelência disse. Segundo, todas as minhas indicações do Congresso Nacional são públicas e estão disponíveis em meu site”, afirmou.

“Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso”, rebateu Soraya.