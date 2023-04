Reprodução / Redes Sociais Prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini

Após a repercussão do casamento com uma adolescente de 16 anos, o prefeito de Araucária (PR), Hissan Hussein Dehaini, de 65 anos, anunciou a decisão de deixar o partido que o elegeu, o Cidadania .

Dehaini informou ao diretório estadual da legenda o seu desligamento, mas não explicou o motivo da decisão ou a qual sigla se filiaria.

A nota com a solicitação do prefeito foi publicada no site do partido, que não se pronunciou sobre a situação.

"Eu Hissam Hussein Dehaini anuncio meu desligamento do partido Cidadania, agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação. Grato pela acolhida", afirmou Dehaini em nota.

Entenda o caso

Nesta semana, veio à tona o casamento de Hissam Hussein Dehaini , de 65 anos, com uma jovem de 16 anos, ex-miss Teen da cidade. A cerimônia foi realizada em 12 de abril.

A mãe da menina já tinha um cargo comissionado na Prefeitura do município e, um dia após o casamento da filha com o prefeito, ela foi nomeada secretária municipal de Cultura e Turismo da cidade paranaense.

Além da mãe da primeira-dama, a tia dela também foi contemplada por um cargo em um posto comissionado na gestão municipal em 1º de abril.

O caso teve grande repercussão nas redes sociais, o que resultou em críticas ao prefeito.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) informou, nessa terça-feira (25), que está investigando o casamento e a nomeação da mãe e tia da jovem a cargos na prefeitura. Após as suspeitas de nepotismo , o prefeito exonerou ambas dos postos.

