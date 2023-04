Reprodução Prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, casou-se com adolescente de 16 anos

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, casou-se com uma adolescente de 16 anos, ex-miss Teen da cidade. Dehaini ainda nomeou a sogra como secretária municipal de Cultura. O caso gerou teve grande repercussão nas redes sociais, o que resultou em críticas ao prefeito.

Embora a jovem seja menor de idade, de acordo com a legislação brasileira, ela pode se casar desde que haja consentimento dos pais. A cerimônia foi realizada em 12 de abril, segundo edital de proclamas obtido pelo site Plural Jornalismo .

A adolescente ganhou o concurso Miss Araucária no ano passado, na categoria teen, que permite a participação de jovens com idades entre 15 e 17 anos.

A mãe da menina já tinha um cargo comissionado na Prefeitura do município e, um dia após o casamento da filha com o prefeito, ela foi nomeada secretária municipal de Cultura e Turismo da cidade paranaense.

Além da mãe da primeira-dama, a tia dela também foi contemplada por um cargo por Dehaini em 1º de abril. Agora, a mulher trabalha em um posto comissionado na gestão municipal, conforme o Plural Jornalismo .

O prefeito já está no segundo mandato em Araucária. À Justiça Eleitoral, Dehaini declarou ter patrimônio de R$ 14 milhões em bens, inclusive com um helicóptero registrado em seu nome.

Nas redes sociais, Dehaini recebeu uma série de críticas pelo casamento. "Que nojo", escreveu um usuário no Facebook da Prefeitura de Araucária. Outro, disse que o fato de ele conceder cargos à família da adolescente é "imoral e antiético".

Em outra publicação, uma pessoa citou "a fama" que o prefeito tem, por estar no terceiro casamento. Outras, chamaram ele de "canalha" e afirmaram que o casamento era "safadeza".

O iG entrou em contato com a Prefeitura de Araucária a respeito da nomeação da sogra e tia da jovem para cargos, mas ainda não obteve o retorno.

