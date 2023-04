Reprodução/redes sociais Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária (PR)





O Ministério Público do Paraná (MPPR) informou, nesta terça-feira (25), que está investigando o casamento do prefeito da cidade de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, com uma adolescente de 16 anos de idade.

O MPPR também investiga a nomeação de Marilene Rôde, mãe da jovem, como secretária municipal de Cultura e Turismo da cidade localizada na região metropolitana paranaense.

De acordo com o órgão, como o caso do político de 65 anos envolve uma menor de idade, o investigação corre em sigilo de Justiça. O casamento de Hissam com a adolescente aconteceu no dia 12 de abril, um dia após a menina completar 16 anos.





A Constituição permite o casamento de menores de idade a partir dos 16 anos desde que os responsáveis legais pelo (a) jovem emitam uma autorização formal para tal união.

Já a nomeação da sogra foi publicada no Diário Oficial de Araucária no dia 13 de abril, dia seguinte ao casamento. Antes do cargo de secretária municipal, Marilene atuava como diretora-geral na Secretaria de Educação da cidade.

Além da mãe da adolescente, a tia dela também foi contemplada por um cargo por Dehaini em 1º de abril. Agora, a mulher trabalha em um posto comissionado na gestão municipal.

O prefeito já está no segundo mandato em Araucária. À Justiça Eleitoral, Hissam declarou ter patrimônio de R$ 14 milhões em bens, inclusive com um helicóptero registrado em seu nome.

