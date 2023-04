Reprodução/redes sociais Prefeito de Araucária, Hissan Hussein Dehaini

O prefeito da cidade de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, esteve presente no concurso Miss Araucária, que elegeu como segunda princesa teen a agora primeira-dama do município, que tem 16 anos.

O evento ocorreu no início do ano passado, quando a adolescente ainda tinha 14 anos, na pré-seleção de março, e 15, na etapa final, ocorrida em maio. O prefeito havia comparecido ao concurso pela primeira vez na história do município.

Em fotos divulgadas à época, ele aparece ao lado de juradas do concurso. A presença dele no evento reforça especulações de moradores da cidade de que Dehaini teria um relacionamento com a jovem há mais tempo, com que se casou em 12 de abril deste ano.

O casamento entre o prefeito e a adolescente foi alvo de críticas nas redes sociais e de moradores da Região Metropolitana de Curitiba.

Nessa terça-feira (25), o Ministério Público do Estado do Paraná disse que vai investigar as circunstâncias do casamento, em sigilo, já que envolve uma menor de idade, além de indícios de nepotismo envolvendo a família da primeira-dama.

Um dia após a união deles, a mãe dela, Marilene Rode, foi nomeada secretária de Cultura e Turismo, com salário de R$ 21 mil.

Embora a jovem seja menor de idade, de acordo com a legislação brasileira, ela pode se casar desde que haja consentimento dos pais.

Outras polêmicas

Esta não é a primeira vez que o prefeito, que está em seu segundo mandato à frente da cidade paranaense, se envolve em polêmicas. Ele já foi alvo da Justiça como pessoa pública e como empresário.

Em sua ficha, há duas prisões durante a CPI do Narcotráfico, uma após Operação da Polícia Federal que investigava licitações fraudulentas, além de outros casos de nepotismo apuradas na prefeitura nos últimos anos.

Quando Dehaini foi ao concurso de miss teen , ele não participou como jurado, mas esteve presente no evento . Segundo a administração do concurso, o prefeito foi convidado com autoridade, assim como outros secretários e vereadores de Araucária.

Desde que o casamento repercutiu nas redes sociais, com diversas críticas a Dehaini, o prefeito se recusa a falar sobre o assunto, além de ter pedido para sair do Cidadania, partido que o elegeu.

A Prefeitura de Araucária divulgou uma nota sobre o caso. "A Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), no estrito cumprimento do que determina a legislação municipal, apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante".

