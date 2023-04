MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal





Todo o acervo de itens recebidos por Jair Bolsonaro (PL) durante o seu mandato como presidente da República está guardado na fazenda de Nelson Piquet, ex-piloto de Fórmula 1. A informação foi confirmada nesta quarta-feira por Fábio Wajngarten, assessor especial do ex-presidente.

De acordo com - ex-secretário de Comunicação do governo, a transferência do acervo de pertences do ex-chefe do Executivo para lá se deu pela falta de lugar para colocar os itens ao fim do seu mandato.

“O acervo do presidente se encontra armazenado temporariamente na fazenda do Nelson Piquet. No fim do mandato, com muitas coisas a serem resolvidas, o presidente não tinha nem casa, não havia decidido nem a casa onde iria morar. E havia 195 metros cúbicos de itens”, disse Fábio.





"São 4.000 camisas de futebol, presentes variados que exigem um espaço bastante grande. Tão logo a ajudância se estruture de forma mais ordenada será remetido para um outro lugar tão seguro quanto, com o armazenamento adequado, a temperatura adequada, toda a logística propícia", continuaram os advodados de Bolsonaro presentes na conversa com a imprensa.

A entrevista do assessor e da defesa do ex-presidente foi realizada após o político do PL prestar 2 horas de depoimento na Polícia Federal. O compromisso diz respeito ao inquérito que investiga quem são os autores intelectuais da invasão golpista de 8 de janeiro.

Bolsonaro chegou pouco antes das 9h na sede da PF em Brasília, e saiu perto das 11h. Além de Fábio Wajngarten, ele estava acompanhado dos advogados Daniel Tesser e Paulo Cunha.

O ex-presidente foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos dois dias depois da invasão, após investigadores considerarem que havia ligação entre um vídeo postado por Jair onde contesta o sistema eleitoral e os vândalos que invadiram a Praça dos Três Poderes.

