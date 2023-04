Reprodução: Nasa - 09/03/2023 Asteroide

O asteroide 2006 HV5 de 300 metros de diâmetro passará próximo à Terra nesta quarta-feira (26). Segundo a Agência Espacial Europeia ( ESA ), ele estará a seis vezes a distância entre a Terra e a Lua do planeta, o que significa estar a 2,4 milhões de quilômetros da superfície.

A Nasa o classificou como "possivelmente perigoso" por estar entre os 2,3 mil asteroides que podem atingir o planeta, mas a ESA informou que, apesar da alta velocidade que ele percorre (61 mil km/h), não há risco de colisão com a Terra.

Para se ter dimensão do tamanho do artefato, ele é oito vezes maior do que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro e é maior do que a Torre Eifel, que tem 125 metros de diâmetro, localizada na França.

Apesar do tamanho do asteroide gigante, não será possível visualizá-lo a olho nu, por ele passar no período diurno. Será preciso utilizar telescópios sofisticados.

“A ESA está trabalhando para melhorar nossa capacidade de identificar e rastrear asteroides como esse”, disse Juan Luis Cano, da defesa planetária da ESA.

