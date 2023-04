redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Ex-presidente Jair Bolsonaro





A Polícia Federal pode convocar novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para prestar depoimento sobre o ato terrorista de 8 de janeiro . O capitão da reserva é investigado por possível ligação com o manifesto golpista, que ocasionou na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (26) pela colunista Andreia Sadi, do Portal G1, pessoas que participam da apuração dizem que investigação avançou pouco na tentativa de descobrir possíveis autores intelectuais do ato terrorista. Isso pode ser um empecilho no aprofundamento do interrogatório.

Os investigadores trabalham com a hipótese de chamar Bolsonaro novamente no fim do inquérito para dar novas declarações. O processo tramita sob sigilo. Quando a apuração for finalizada, o ex-presidente pode ser réu por incentivar crimes.

Bolsonaro prestou o primeiro depoimento sobre o caso nesta quarta. À PF, ele disse que publicou sem querer um vídeo em que contesta o sistema eleitoral . A postagem ocorreu dois dias após os atos golpistas na sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Bolsonaro ficou cerca de 2 horas na corporação prestando depoimento para o inquérito que investiga quem são os autores intelectuais da invasão golpista. Os esclarecimentos à Justiça foram determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Este vídeo foi postado na página do presidente Facebook quando ele tentava transmitir para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente nesse período, ele estava internado em um hospital em Orlando", afirmou o advogado do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, que o acompanhou no depoimento.

"Foi feita de forma equivocada. Tanto que pouco depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou a postagem", completou Bueno.

Bolsonaro é investigado

O ex-presidente foi incluído no inquérito dos atos golpistas dois dias após a invasão, após investigadores considerarem que havia ligação entre o vídeo postado por Bolsonaro e os vândalos do dia 8 de janeiro.

Segundo o Ministério Público Federal, a publicação 'parece configurar uma forma grave de incitação, dirigida a todos seus apoiadores, a crimes de dano, de tentativa de homicídio, e de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito'.

8 de janeiro

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde de 8 de janeiro. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.

Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.

Nesta semana, o STF tornou réus os primeiros 100 suspeitos de participarem dos ataques. Outros 200 golpistas estão tendo os casos analisados desde ontem (25).





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.