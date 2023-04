Eskinder Debebe/ONU António Guterres criticou invasão russa à Ucrânia





O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, exclamou nesta segunda-feira (24) que a invasão russa no território ucraniano está causando "um enorme sofrimento" à Ucrânia a a todo o resto do mundo.

A delcaração de Guterres foi feita durante um encontro do Conselho de Segurança da ONU que foi dirigido por Sergei Lavrov, principal diplomata da Rússia. Os russos estão presidindo o Conselho neste mês, de acordo com o acordo de comando rotativo do órgão.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia, em violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, está causando um enorme sofrimento e devastação ao país e ao mundo, enfatizou António.





O secretário-geral pontuou ainda que os países que são membros permanentes da organização de segurança (Rússia, Estados Unidos, França, China e Reino Unido) têm a obrigação de lutar pelo fortalecimento do multilateralismo.

António solicitou ainda que os Estados-membros usem “toda a gama de ferramentas diplomáticas que a Carta da ONU fornece para a resolução pacífica de conflitos”. De acordo com ele, o multilateralismo eficaz inclui o dever de enfrentar novos desafios com espaço para que todos os países e comunidades contribuam para a paz.

