redacao@odia.com.br (O Dia) 8 de janeiro: novas imagens da invasão golpista mostram baixo efetivo da PM no Planalto

Novas imagens da invasão de vândalos ao Palácio do Planalto , em 8 de janeiro, mostram diversas falhas no esquema de segurança no dia do ataque golpista aos Três Poderes da República. Os vídeos, divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional , foram exibidos de maneira cronológica e com exclusividade pelo programa Fantástico , da rede Globo , neste domingo (23).

As mais de 500 horas de gravações foram liberadas por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes na última semana.

As cenas do ataque revelam a atuação dos vândalos desde o primeiro minuto da invasão e também as falhas de personagens-chave da sede da Presidência da República durante as diversas horas que se estenderam após a ocupação do prédio.

Em um dos momentos, as reproduções do exterior, dos corredores e dos salões internos mostram a dificuldade dos agentes de segurança em conter a ação de vandalismo provocada pelos invasores. Eles usam, inclusive, extintores para tentar dispersar um dos grupos.

Na última sexta (21),o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, informou à Polícia Federal em depoimento que havia chegado ao local pouco antes de 15h da tarde e que "ao perceber a ineficiência das forças de segurança distritais para conter os ânimos exaltados e ações criminosas de alguns manifestantes, solicitou reforço por volta de 14h50 de efetivo ao comando militar do Planalto".

Apesar das imagens que revelam o começo das ações golpistas, ainda não se sabe o momento exato em que as prisões tiveram início, já que a maioria das câmeras foram destruídas pelos invasores e parou de funcionar no decorrer do ataque.

🚨AGORA: O #Fantástico exibiu as imagens da invasão ao Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro de forma cronológica, de forma imparcial e sem sensacionalismo. pic.twitter.com/H92M6cqFce — CHOQUEI (@choquei) April 24, 2023

