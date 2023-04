Divulgação/PRF PRF realizou fiscalizações no 2o turno das eleições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde o candidato Lula (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre os dias 28 e 30 de outubro de 2022, vésperas e dia do 2º turno das eleições.

A informação foi divulgada pela jornalista Andrea Sadi da GloboNews, que teve acesso a um relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria Geral da União (CGU) com os dados.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres teria ido pessoalmente à Bahia pedir que a corporação empenhasse esforços em blitz que supostamente dificultariam a movimentação de eleitores na região onde Lula era favorito.



Torres teria promovido o encontro na Bahia baseado em um mapeamento de cidades onde o efetivo policial deveria ser reforçado, coincidentemente ou não, as cidades eram aquelas onde Lula teria recebido mais votos no primeiro turno.

O então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, chegou a declarar voto em Bolsonaro um dia antes do 2º turno em uma postagem nas redes sociais.

A corregedoria do órgão desarquivou as investigações sobre a atuação da corporação nas eleições e uma nova apuração pode levar à cassação da aposentadoria de Vasques .

o ex-ministro Anderson Torres está preso suspeito preventivamente por suspeitas de sua atuação e suposto envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília, após posso do presidente Lula.

