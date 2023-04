redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula falou com primeiro-ministro do Canadá





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou por telefone, nesta quinta-feira (20), com o primeiro-ministro do Canadá , Justin Trudeau . Os dois discutiram sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia e também de mudanças climáticas e meio ambiente. A conversa ocorreu horas antes do petista embarcar para Portugal.

"Tive uma longa e boa conversa com o primeiro-ministro do Canadá, JustinTrudeau. Falamos sobre desenvolvimento sustentável e combate às mudanças climáticas. Também conversamos sobre a guerra na Ucrânia e a importância da paz. E convidei Trudeau para vir ao Brasil", escreveu Lula em seu perfil no Twitter.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do presidente da República, o bate-papo durou pouco mais de uma hora. As duas autoridades se comprometeram a conversarem mais uma vez ainda neste ano. Porém, não foi estipulada uma data para um novo telefonema.

No período da manhã, Lula e Trudeau estiveram no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. O evento foi promovido pelo governo dos Estados Unidos e o presidente brasileiro participou por videoconferência.

Lula vai para Portugal

Na noite de hoje, Lula vai embarcar para Portugal. Essa é a primeira ida do mandatário para um país da Europa desde que iniciou seu terceiro mandato.

Ele participará de compromissos até 25 de abril. No dia 24, o petista entregará o Prêmio Camões ao cantor Chico Buarque.

Depois de participar de cerimônias em Portugal, ele viajará para Madrid. O presidente ficará na capital espanhola entre os dias 25 e 26 de abril. A tendência é que Lula se encontre com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O mandatário vai para a Europa após sofrer críticas da União Europeia por suas falas na China. A insatisfação do bloco se deu porque houve o entendimento que Lula colocou no mesmo “pacote” a Ucrânia e a Rússia como responsáveis pela guerra em solo ucraniano.

Os Estados Unidos acusou o Brasil de “papaguear” a propaganda Rússia. O Palácio do Planalto rebateu e Lula voltou atrás, condenando os russos como por terem invadindo a Ucrânia.





