redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antecipou sua viagem para Portugal . Ele embarcaria para solo português na manhã de sexta-feira (21), mas resolveu partir na noite de amanhã (20). Essa é a primeira ida do mandatário para um país da Europa desde que iniciou seu terceiro mandato.

O Palácio do Planalto confirmou a mudança ao divulgar a agenda do presidente, mas não justificou o motivo da alteração. Ele participará de compromissos até 25 de abril. No dia 24, o petista entregará o Prêmio Camões ao cantor Chico Buarque.

Depois de participar de cerimônias em Portugal, ele viajará para Madrid. Ele ficará na capital espanhola entre os dias 25 e 26 de abril. A tendência é que Lula se encontre com o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

O presidente da República vai para a Europa após sofrer críticas da União Europeia por suas falas na China. A insatisfação do bloco se deu porque houve o entendimento que Lula colocou no mesmo “pacote” a Ucrânia e a Rússia como responsáveis pela guerra em solo ucraniano.

Os Estados Unidos acusou o Brasil de “papaguear” a propaganda Rússia. O Palácio do Planalto rebateu e Lula voltou atrás, condenando os russos como por terem invadindo a Ucrânia.

Lula ainda enfrenta problemas no Brasil

O presidente ainda embarcará para a Europa tendo que passar por uma crise política por causa da demissão de Gonçalves Dias do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Ele foi flagrado no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes.

Por causa disso, a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) deve ser instaurada no Congresso Nacional. O governo mudou seu posicionamento e deixou claro que ajudará a comissão quando ela sair do papel.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.