Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lindbergh Farias





O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo no Congresso , disse nesta quinta-feira (20) que a base governista de Lula (PT) irá indicar o relator da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), caso ela saía do papel. Ele também relatou que a situação trabalhará para ter a maioria no colegiado para apurar o ato terrorista de 8 de janeiro, praticado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

O Palácio do Planalto era contrário a instauração da CPMI para apurar os ataques golpistas nas sedes dos Três Poderes em Brasília. Porém, depois do vídeo em que mostra o ex-chefe da GSI, Gonçalves Dias, no local durante a invasão dos bolsonaristas, a situação mudou de posição sobre o tema.

Aliados de Lula perceberam que a instalação da CPI mista aconteceria e, caso a situação seguisse contrária, a oposição conseguiria ter total controle da narrativa. Por causa disso, petistas e apoiadores do atual presidente da República no Congresso vão trabalhar para controlarem as investigações.

Lindbergh, durante conversa com jornalistas, afirmou que a CPMI será um “tiro no pé” dos opositores. “Há uma maioria do governo. A presidência vai ser do bloco governista. Relator também. Essa história de que autor do pedido vira presidente ou relator isso não existe. Isso é quando há acordo”, comentou.

"Estou convencido de que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Nessa CPI, vamos atrás dos financiadores [dos atos golpistas]. Primeiro nome que queremos chamar é Anderson Torres [ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro]", relatou o petista.

Governo vai enfrentar bolsonaristas

Lindbergh deixou claro que o governo vai barrar que André Fernandes (PL-CE), investigado por possível participação nos atos golpistas, seja relator ou presidente da comissão. O deputado bolsonarista foi quem apresentou o pedido de CPMI. "Estamos estudando medidas para ele não participar da CPI. Ele é investigado pelo STF", explicou.

A base governista deverá indicar os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) para estarem na equipe da CPMI.

O requerimento de instalação da comissão mista será lida na próxima quarta (26). Se o documento tiver 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores, a CPMI será aberta no Congresso.





