Reprodução: agência brasil - 20/04/2023 Ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias será ouvido pela Polícia Federal nesta sexta-feira (21) sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O depoimento foi marcado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

GDias é acusado de ter sido conivente com os acusados de depredarem o Palácio do Planalto. O ex-ministro estava no local quando os golpistas ocupavam o terceiro andar.

"Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI", diz trecho da decisão de Moraes tomada ontem (19), mas tornou-se pública somente nesta quinta-feira (20).

Em imagens de câmera de segurança, obtidas pela CNN Brasil, é possível ver Dias orientando os responsáveis pelos atos a deixar o Planalto. Segundo as filmagens, às 16h29, Gonçalves Dias andava pelo terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos. As gravações sugerem, conforme a CNN, que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

Depois, outros integrantes do GSI também aparecem nas imagens, parecendo indicar o caminho de saída aos invasores que estavam no terceiro andar do prédio.

As imagens mostram, em diversos momentos, funcionários do GSI e invasores circulando pelo Planalto.

Após a repercussão das imagens, GDias pediu demissão. O ex-interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, assumirá a pasta interinamente.

Explicações do GSI

Moraes ainda solicitou que Ricardo Cappelli envie ao STF a identificação de todas as pessoas que aparecem nas gravações. O novo chefe do GSI tem 24 horas para cumprir a determinação.

O ministro do STF também mandou que o governo informe se cumpriu as decisões de obtenção de todas as imagens das câmeras do Distrito Federal e o depoimento de todos os envolvidos nos atos golpistas.