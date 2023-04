Reprodução/Flickr - 23.07.2023 O deputado Eduardo Bolsonaro





O PT vai entrar com uma ação no Conselho de Ética contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar foi para cima do colega Dionilso Marcon (PT-RS) nesta quarta-feira (19) após o petista dizer que o ex-presidente sofreu uma falsa facada em 2018.

A confusão começou quando Eduardo e Marcon participam de uma sessão na Comissão de Trabalho da Câmara. O bolsonarista falou do atentado sofrido pelo seu pai e o petista rebateu ao dizer que a “facada foi fake”. O deputado do PL levantou da cadeira e foi segurado por colegas para não agredir o outro parlamentar.

“Queria me tirar do sério? Conseguiu. Decoro? Olha o que este veado está falando aqui! Não houve sangue? Desde quando a faca foi fake? Vocês tentaram matar o meu pai e agora querem me tirar do sério. Te enfio a mão na cara e perco o mandato com dignidade, seu filho da puta. Tá achando que está na internet?”, declarou Eduardo Bolsonaro.

Após a repercussão, Dionilso usou as redes sociais para rebater o bolsonarista. "VIOLÊNCIA AQUI NÃO! O Partido dos Trabalhadores decidiu entrar com representação no Conselho de Ética contra o Deputado Eduardo Bolsonaro por falta de decoro pelos ataques proferidos a mim durante a Comissão de Trabalho. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência!", escreveu.

O PT também se manifestou nas redes sociais e disse que vai entrar no Conselho de Ética para que o filho do ex-presidente seja punido.

“Mais uma vez essa turma da truculência, Eduardo Bolsonaro, querer me amedrontar, querer me ameaçar, me agredir fisicamente. Inclusive, ofendendo a minha mãe. (...) Nós vamos representar ele na Comissão de Ética. Aqui não é luta de boxe. Aqui é luta de disputa de ideias”, comentou.

Já a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, reforçou o posicionamento do PT e acusou os aliados de Bolsonaro de não saberem debater projetos. “Filho de Bolsonaro xingou e partiu pra cima do companheiro Marcon e agora bolsonaristas ocupam a tribuna com mais ofensas, estímulo à violência e ataques à esquerda. Falta de compostura e quebra de decoro viraram rotina na Câmara. Essa gente não sabe debater o contraditório e ainda por cima é perigosa", declarou.





