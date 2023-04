redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula ao lado de Lira





O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a Arthur Lira (PP-AL) que se faça um processo de “moralização” na Câmara dos Deputados . O chefe do Executivo federal está incomodado com a falta de civilidade de parlamentares de situação e oposição. O petista acredita que o atual presidente da Casa tem competência para mudar o cenário.

Lula ficou muito irritado com o comportamento de Nikolas Ferreira (PL-MG) no Dia Internacional da Mulher. O parlamentar fez um discurso transfóbico. Ele também se incomodou com a confusão na sabatina do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA). O mandatário classificou os dois episódios como “baixarias”.

O presidente conversou com Lira e afirmou que há enorme necessidade de uma “reformulação” de comportamento da Câmara. Lira concordou com o petista, mas evidenciou que o problema não passava apenas pela oposição. O petista concordou com o deputado e criticou a atuação de aliados.

“Baixaria não mancha a imagem do deputado que faz a confusão, porque ele ganha popularidade na internet e na TV. O que mancha é a imagem da Câmara e dos deputados que querem trabalhar”, falou Lula para o chefe da Câmara.

Lira deixou claro que irá punir deputados que se envolveram em confusões nas últimas semanas. Nikolas Ferreira, Carla Zambelli (PL-SP), André Janones (Avante-MG) e o André Fernandes (PL-CE) estão na mira do presidente da Casa e podem ser punidos com advertência ou até mesmo suspensão.

Lira pede ajuda a líderes

Após conversar com Lula, o presidente da Câmara se sentiu ainda mais a vontade para colocar em prática o plano de “moralização” da Casa. Ele conversou com líderes e expõe todo seu incômodo. Também enfatizou que há insatisfação por parte do Planalto com as discussões “rasas” que estão ocorrendo no local.

Ele avisou que vai punir quem criar tumulto. Lira deixou claro que os parlamentares podem opinar e as discussões mais acaloradas podem ocorrer normalmente, porque faz parte do dia a dia da Câmara. O que a Casa não irá mais aceitar é o tumulto acontecer de maneira “programada” para gerar repercussão.

Ele citou o episódio da sabatina do ministro Dino. Na opinião de Lira, tanto oposição quanto situação foram preparadas para tumultuar o espaço e gerar briga. Esse tipo de situação terá punição.

O presidente da Câmara ainda avisou que, caso um deputado seja punido e siga usando práticas de “baixaria”, vai usar da sua força para cassar o mandato.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.