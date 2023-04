Divulgação/Governo da Bahia Gonçalves Dias é ministro-chefe do GSI





O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, apresentou um atestado médico e não compareceu à audiência na Câmara desta quarta-feira (19) para falar sobre os atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com o documento, o ministro foi atendido pelo Seviço Medico da Coordenação de Saúde po volta das 13h com "quadro clínico agudo", e teve de ser medicado ficar sob observação dos profissionais da saúde.

Dias havia sido convidado a falar sobre a atuação do GSE durante os atos antidemocráticos contra a Praça dos Três Poderes. O comunicado da sua ausência na sessão do Congresso foi apresentado no mesmo dia em que houve a divulgação de imagens da câmera de segurança do Palácio do Planalto que mostram o ministro dentro do local no momento das manifestações.







Imagens das câmeras mostram também que no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro, havia baixo contingente de segurança no Palácio do Planalto.

As gravações foram obtidas e analisadas pela CNN Brasil. Segundo a emissora, às 16h29, as câmeras registraram Dias durante os ataques no Planalto. Primeiro, o general aparece andando sozinho no terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos. As gravações sugerem que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

