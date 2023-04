Reprodução / CNN Brasil - 22.12.2022 Presidente do PT, Gleisi Hoffmann





A presidente do PT , a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), escreveu no Twitter nesta quarta-feira (19) que os agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que “colaboraram” com golpistas que invadiram o Palácio do Planalto são bolsonaristas. As imagens foram reveladas pela CNN Brasil e causou a demissão de Gonçalves Dias da pasta.

“Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação: Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes", publicou a parlamentar.

O posicionamento de Gleisi ocorreu depois que o general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de ministro-chefe do GSI. A queda do ex-comandante da pasta ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros de outras áreas.

Gonçalves Dias falou com TV Globo depois de deixar o governo. Ele relatou que foi ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro para retirar os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) que invadiram e estavam depredando o prédio.

"Eu cheguei ao palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio militar na altura do Ministério da Justiça. A maior parte subiu pela rampa. Como o palácio tem vidro, as pessoas quebraram os vidros. Não entraram pelas portas. É um vidro extremamente vulnerável", explicou.

Gonçalves Dias comentou que entrou no Palácio do Planalto depois que os golpistas invadiram o local e que seu objetivo era apenas dar um ponto final no ato terrorista. “Estava retirando as pessoas do 3º e 4º piso, para que houvesse a prisão no 2º", acrescentou.

Entenda o caso

Mais cedo, a CNN Brasil exibiu com exclusividade imagens das câmeras de segurança do Planalto em que o general Gonçalves Dias é visto no local no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro.

Após a repercussão da gravação, o GSI divulgou uma nota informando que o vídeo mostra o momento em que agentes tentavam evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, com o intuito de concentrar os golpistas no segundo andar, o que foi confirmado pelo general.

"Colar na realidade a minha imagem, aquela situação momentânea que estava ali, colar minha imagem, aquele major distribuindo águas a manifestantes. Fizeram um corte específico na produção, na produção dos vídeos que vocês olharam", disse Dias, reafirmando que o vídeo foi retirado do contexto.





