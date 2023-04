Lula Marques/ Agência Brasil - 22/03/2023 Senador Sergio Moro (União Brasil)





O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou nesta segunda-feira (17) o pedido de condenação à prisão feita pela PGR ( Procuradoria-Geral da República ). O ex-ministro é acusado de ter praticado calúnia contra o ministro Gilmar Mendes , do STF ( Supremo Tribunal Federal ).

A assessoria do parlamentar divulgou um comunicado dizendo que o vídeo em que Moro ataca Mendes foi editado e que “não revelam” qualquer acusação contra o magistrado da Corte. O texto ainda destacou que o senador é respeitoso com o Supremo e seus ministros, mesmo quando “é provocado” ou “contrariado”.

“Jamais agiu com intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma açodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvir previamente o Senador”, posicionou-se Moro através da sua equipe de comunicação.

Nesta segunda, a PGR denunciou Moro por crime de calúnia contra Gilmar Mendes. O documento é assinado pela subprocuradora Lindora Araújo, após uma representação enviada pelo ministro do STF.

Em um vídeo compartilhado na internet, Moro teria acusado Mendes de vender habeas corpus. Na gravação, o senador está acompanhado da esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP), em uma festa junina. Não se sabe quando a gravação foi realizada.

No trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte: “Está subornando o velho”. O ex-juiz respondeu: “Não, isso é fiança. Instituto. Para comprar… para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”.

PGR x Moro

A PGR afirma que Moro imputou falsamente ao ministro o crime de corrupção passiva. A procuradoria reafirmou que o senador sabia que as declarações são inverídicas.

“Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando Sergio Fernando Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”, afirma Lindora.

O documento ressalta que Sérgio Moro ofendeu a honra de um ministro da Suprema Corte com idade superior de 60 anos.

A PGR ainda pede para que o STF condene Moro a prisão e que o senador perca o mandato caso a condenação seja superior a quatro anos. A procuradoria ainda pede para que o ex-juiz pague uma multa por danos morais.





