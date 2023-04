Reprodução / TV Brasil - 28.02.2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva





A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima , Marina Silva (Rede-SP), disse nesta sexta-feira (14) que será criado pelo Brasil e China um subcomitê específico sobre meio ambiente. A fala dela foi realizada durante coletiva de imprensa a jornalistas em Pequim.

“Houve esforço e entendimento político e estratégico pronto pelo presidente Lula, quanto do presidente chinês, Xi Jinping, que era necessário colocar a questão da mudança do clima, da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em um gabinete do mais alto nível das prioridades”, explicou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma reunião com o governante chinês Xi Jinping nesta sexta. Após o término do encontro, foi divulgado um comunicado conjunto para relatar que Brasil e China trabalharão para ampliar a cooperação bilateral em relação ao clima.

Marina foi questionada sobre o tema e relatou que o subcomitê terá a responsabilidade de fazer uma ampla relação em torno das florestas e transição energética. Na visão dela, o Brasil tem “um potencial muito grande para geração de energia limpa”.

Combate ao desmatamento

Marina ainda explicou que o grupo terá muita importância no combate ao desmatamento. A ministra destacou que o governo chinês tem muita experiência neste tipo de ação e poderá auxiliar o Brasil.

“A China tem uma grande experiência na área de reflorestamento e florestamento. Foram capazes de reflorestar cerca de 70 milhões de hectares. O Brasil tem uma grande quantidade de áreas de eco florestas, mas também uma grande quantidade de área degradada. Nós queremos fazer uma cooperação no terreno da recuperação florestal”, completou.





