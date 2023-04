redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Twitter

O Ministério Público Federal ( MPF ) pediu ao Twitter informações sobre quais são as providências que tem adotado para acompanhar e moderar os conteúdos que incitam a violência e que supostamente projetam um novo ataque a escolas .

“Circulam nas redes e aplicativos informações sobre ações violentas em estabelecimentos escolares previstas para ocorrer nos próximos dias”, informou o MPF em nota.

Ademais, o órgão quer saber também se há alguma deficiência na política de enfrentamento da desinformação no Twitter, o que faria da plataforma responsável pela violação de direitos considerados fundamentais.

O MPF também pediu para a rede social uma relação de todos os perfis e conteúdos apontados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) como propagadores de informações que incitem à violência .

O MJSP convocou uma reunião em Brasília, com representantes das redes sociais para tratar das medidas de controle para evitar novos ataques a escolas. O Twitter, no entanto, defendeu que um perfil com fotos de assassinos envolvidos em massacres em escolas não fere a política de uso da rede.

A pasta pediu ainda, no último final de semana, a exclusão de 431 contas que veicularam hashtags relacionadas a ataques contra instituições de ensino de todo o Brasil.

