Bruno Spada/Câmara dos Deputados Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

O ministro da Justiça, Flávio Dino , afirmou nesta sexta-feira (7) que o governo exigirá maior rigor das plataformas virtuais e redes sociais no combate à violência em escolas e creches .

Segundo o ministro, representantes do governo devem se reunir já na próxima segunda (10) com agentes das plataformas para discutir medidas.

“Nós vamos nessa [próxima] semana conduzir reuniões para que as plataformas sejam chamadas a terem mais cuidado, chamado o dever de cuidar. Nós temos o debate no Congresso, nós acreditamos na responsabilidade ou na autorregulação”, disse Dino ao Conexão Globonews.

O ministro afirmou que as plataformas precisam agir com eficiência em relação ao crime de violência nas escolas.

“Assim como as plataformas atuam de modo eficiente em relação ao combate à pedofilia, por exemplo, é essencial que eles também monitorem a circulação desses outros conteúdos criminosos”, disse.

Violência na internet

Na última quinta-feita (6), o ministro da Educação, Camilo Santana , afirmou que é preciso adotar medidas para combater o estímulo à violência na internet .

"Discutimos hoje um tema que é seríssimo e que precisa ser enfrentado fortemente, com ações mais urgentes, que é um trabalho de inteligência nas redes sociais, principalmente na chamada 'deep web', essas redes que estimulam a violência, o armamento", declarou Santana.

Para o ministro, tem havido "estímulo ao ódio" em alguns espaços na internet. "É preciso discutir uma regulamentação das plataformas digitais hoje no Brasil, este é um debate que nós precisamos fazer", defendeu.

Ainda, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, afirmou que a internet tem feito "boas contribuições" para a sociedade, mas também tem "suas mazelas".

"Sabemos que há grupos de pessoas que se alimentam desse tipo de situação. Vocês [jornalistas] podem ajudar não dando visibilidade para que esse cidadão possa influenciar outras pessoas a cometerem esse tipo de atrocidade. [...] O papel da imprensa é fundamental", afirmou Macêdo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.