Michelle Bolsonaro, presidente do PL Mulher, publicou uma nota de repúdio onde classificou como "intimidadora" a ação do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) diante da parlamentar Júlia Zanatta (PL-SC).

"Minha incondicional solidariedade à deputada Júlia Zanatta, vítima de assédio pelo deputado Marcio Jerry. O ato dele nitidamente teve o intuito de inibi-la. Como presidente do PL Mulher, manifesto a minha completa repulsa pela ação intimidadora desse parlamentar. Júlia Zanatta, você tem o meu apoio e de toda a bancada feminina do PL", escreveu em comunicado divulgado nas suas redes sociais.





A ex-primeira-dama e o PL Mulher fizeram uma publicação compartilhada, e a legenda carrega uma outra mensagem de apoio à deputada do partido.

"Nós do PL Mulher nos solidarizamos com a Deputada Julia Zanatta. Nosso ambiente de trabalho deve estar protegido de qualquer tipo de assédio e intimidação. Seguimos fortes na defesa das mulheres que dedicam as suas vidas ao progresso do nosso país."

Entenda o caso

Durante a sessão na Câmara dos Deputados na última terça-feira (11), a deputada do PL de Santa Catarina acusou Márcio Jerry de assediá-la.

A cena ocorreu no momento em que a deputada discutia com a colega Lídice da Mata (PSB-BA), na reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. O evento recebeu a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), terminou com uma confusão generalizada.

A deputada publicou o momento no Instagram, e disse, na legenda: "Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu livre para chegar por trás de mim". Ela agradece que o momento foi registrado por câmeras e faz o questionamento: "Se fosse uma deputada de esquerda e um deputado de direita: já sabem né?”

O parlamentar do PCdoB se pronunciou e disse que a acusação se trata de uma "fake news absurda". Ele explica que no momento, Zanatta "estava gritando com a deputada Lídice da Mata", e ele teria dito "por favor, respeite a deputada que tem uma história na política brasileira e aqui no Congresso Nacional".

Para justificar, o deputado publicou o vídeo em que ele chega perto da orelha da parlamentar e faz o pedido, dizendo que é "absurdo tentar tão infame e despropositada acusação" e que ele apelou "a ela para respeitar a deputada [Lídice]".

A cena real que a deputada bolsonarista @apropriajulia deturpou, distorceu. Fake news absurda. Apelei a ela para respeitar a deputada @lidicedamata . pic.twitter.com/RBphMkwajm — Márcio Jerry (@marciojerry) April 12, 2023

