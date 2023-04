Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial, no Palácio do Planalto





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará da China e, na próxima semana, vai indicar o possível sucessor de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal . O petista já avisou para aliados que o seu advogado, Cristiano Zanin , é o seu favorito para ocupar a vaga no STF . No entanto, o martelo ainda não foi batido.

Lula ainda terá uma conversa com pessoas próximas e com o próprio Zanin para saber se é uma boa ideia indicá-lo à Corte neste momento. Há enorme preocupação que opositores usem o fato do advogado ter representado o presidente nos processos da Operação Lava Jato e usar o cargo de ministro para defender pautas de esquerda.

Nem dentro do PT o nome de Zanin é unânime. Uma ala da sigla, liderada pela deputada federal Gleisi Hoffmann, quer que o atual governante do executivo federal indique ao Supremo uma mulher ou um jurista negro. A ideia é sinalizar para a base que o governo quer diversidade, inclusive no judiciário.

No entanto, há outro grupo do Partido dos Trabalhadores que enxerga a necessidade de Zanin fazer parte da Corte por reciprocidade pelo trabalho feito por ele a favor de Lula. Aliás, o advogado não possui rejeição por lideranças do Centrão e dos ministros do Supremo.

Se Zanin for escolhido, a tendência é que seu nome seja aprovado sem nenhuma dificuldade. É uma situação parecida com Augusto Aras, que foi reconduzido ao cargo de procurador-geral da República com votos de diversos campos ideológicos.

Quem corre por fora?

Zanin é o favorito para ser indicado ao Supremo por conta da sua boa relação com Lula e também por saber dialogar com deputados e senadores de diversos campos ideológicos.

No entanto, o presidente da República também tem avaliado os nomes de Manoel Carlos de Almeida Neto, que atuou no Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou com Lewandowski no STF, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

O martelo será batido após Lula chegar da China.





