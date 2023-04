EBC Luiz Fernando Pezão foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) absolveu nesta quarta-feira (12) o ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão em processos da Operação Lava Jato. Pezão foi condenado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção em 2019.

A absolvição tem como base o afastamento do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos em primeira instância. Bretas é acusado de conduzir e direcionar processos, além de combinar sentenças com advogados e Ministério Público.

Em 2018, Pezão foi preso por determinação de Marcelo Bretas, após a Polícia Federal descobrir que o então governador do Rio participada de um esquema criminoso comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, de quem foi vice. O ex-chefe do Guanabara foi solto um ano mais tarde a mando do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Trata-se de decisão que resgata a dignidade e honra do ex-governador, que teve seu mandato precocemente interrompido e ficou mais de um ano injustamente preso, com base em delações mentirosas e ilações do Ministério Público Federal. Ganham a democracia e o Estado de Direito", disse, em nota, a defesa do ex-governador.

Com a decisão do TRF, Pezão deve trabalhar para retomar a elegibilidade junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos últimos meses, o ex-governador agiu nos bastidores para negociar a possibilidade de disputar as eleições de 2024. Ele visa a prefeitura de Piraí, sua cidade natal, no interior do Rio de Janeiro.