Divulgação/Exército Brasileiro General de Divisão Gustavo Henrique Dutra de Menezes foi exonerado, segundo publicação do Diário Oficial

O Ministério da Defesa exonerou o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes do cargo de chefe o Comando Militar do Palácio do Planalto, segundo publicação no Diário Oficial da União dessa terça-feira (11). Ele foi acusado de proteger os responsáveis pelos atos antidemocráticos, em 8 de janeiro deste ano.

Após as acusações contra o general, em fevereiro o Exército já havia emitido um comunicado informando que ele seria retirado do Comando Militar do Planalto. A passagem do posto para o general Ricardo Piai Carmona, no entanto, ocorreu em 23 de março.

Apesar disso, a publicação anunciando a exoneração do militar só aconteceu nessa terça. O documento é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Ele vai ocupar o cargo de 5º Subchefe do Estado-Maior do Exército.

Segundo relatos de policiais militares, o Exército, sob o comando de Dutra, impediu ações contra os acampamentos em frente ao QG da Força em Brasília . Além disso, após os atos de 8 de janeiro , Dutra teria impedido que os golpistas que voltavam para as barracas fossem presos.

A exoneração ocorre um dia antes dos depoimentos dos militares à Polícia Federal. Nesta quarta (12), a PF começou a ouvir cerca de 80 militares do Exército sobre os episódios de invasão e vandalismo aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Os investigadores buscam esclarecer a possível participação ou omissão dos militares antes e durante os atos .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.