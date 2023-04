Reprodução/Pexels Destruição causada pela guerra na cidade ucraniana de Borodyanka





O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou, na última segunda-feira (10), que o número de civis mortos em decorrência da guerra na Ucrânia chegou a 8.490 desd eo início do conflito.

O órgão da ONU destacou ainda que outras 14.244 civis ficaram feridos ao longo de mais de um ano de guerra entre russos e ucranianos. O conflito foi iniciado após uma invasão da Rússia no dia 24 de fevereiro de 2022.

Outro dado apresentado diz respeito ao período exato quando foram registrados os óbitos. De acordo com o ACNUDH, 6.596 das mortes aconteceram quando Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Odesa, Kherson e Kharviv, por exemplo, estavam controladas pela Ucrânia.





Já 1.894 das mortes aconteceram quando regiões como Kharkiv, Kherson, Kiev, Mykolaiv, Sumy e Zaporizhzhia estavam sob o controle do exército da Rússia.

Em relação ao perfil das pessoas que vieram a óbito, o levantamento dá conta de que foram 3.817 homens, 2.261 mulheres e 1.911 que não tiveram o sexo identificado entre os adultos. Entre as crianças, foram 265 meninos, 205 meninas e 31 que não tiveram o sexo identificado.

Divulgação/Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU Gráfico mostra o perfil dos civis mortos na guerra da Ucrânia





"O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acredita que os números reais são consideravelmente maiores, já que o recebimento de informações de alguns locais onde intensas hostilidades estão ocorrendo foi atrasado e muitos relatórios ainda estão pendentes de corroboração. Isso diz respeito, por exemplo, a Mariupol (região de Donetsk), Lysychansk, Popasna e Sievierodonetsk (região de Luhansk), onde há alegações de numerosas vítimas civis", ressaltou a ertente da ONU em comunicado .

