Lula tem reprovação de 26% do eleitorado, segundo Ipec

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 39% da população, aponta a pesquisa Ipec divulgada na tarde desta terça-feira (11). Outros 30% veem o petista na presidência da República como regular.

Lula tem maior aprovação entre nordestinos e trabalhadores que recebem até um salário-mínimo. Os menos escolarizados e os católicos também estão entre os que mais aprovam o petista no Palácio do Planalto.

O Ipec ainda aponta que 26% do eleitorado reprova Lula no comando do país. Outros 6% não souberam responder.

Evangélicos e pessoas que recebem entre dois e cinco salários-mínimos estão entre os mais resistentes ao petista nesses primeiros 100 dias de governo. Os moradores da região Sul do país também são os que mais reprovam o mandatário.

Em relação à última pesquisa, o petista oscilou dois pontos percentuais para baixo em aprovação e dois para cima em reprovação. No levantamento de março, Lula tinha aprovação de 41% da população e apenas 24% de reprovação.

Maneira de governar

Lula ainda tem aprovação de maioria na maneira de governar, segundo a pesquisa do Ipec. Para 54% dos entrevistados, as ações do governo têm sido positivas.

Já 39% da população desaprova a maneira em que o petista governa o país. Outros 9% não souberam responder.

A porcentagem de aprovação oscilou para baixo em três pontos percentuais em relação ao último levantamento. Em março, 57% da população aprovava as ações do Palácio do Planalto, enquanto 35% reprovavam.

O Ipec ouviu 2 mil eleitores entre os dias 1º e 5 de abril. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.