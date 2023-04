Foto: União Brasil e Ricardo Stuckert/Montagem iG - 29.07.2022 Luciano Bivar (à esquerda) e Lula





O União Brasil está em guerra e deputados federais eleitos no Rio de Janeiro querem deixar a sigla. Porém, Luciano Bivar , presidente da legenda, deixou claro que vai dificultar a saída. O caso parará na Justiça e a tendência que o tema seja debatido durante semanas. A briga também irá respingar no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) por causa da ministra Daniela do Waguinho .

A atual ministra do Turismo e mais outros cinco parlamentares da Câmara dos Deputados pediram à Justiça Eleitoral permissão para se desfiliar do União sem perder seus mandatos.

O partido passa por uma espécie de 'rebelião interna' em vários estados, com corte de senhas e acusações de fraude.

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, filiou-se ao Republicanos sem precisar do aval da sigla ou da Justiça Eleitoral, já que não é deputado.

Além disso, o partido enfrenta divergências em outros estados, como Pernambuco e Mato Grosso do Sul.

Bivar afirmou que o União Brasil investiu dinheiro nas campanhas e exigirá que as cadeiras sigam com o partido. Ele prometeu não facilitar a saída de nenhum parlamentar.

Ele ainda declarou que a saída de Daniela do Waguinho vai criar um conflito com o governo federal, porque o nome dela foi indicado pelo União Brasil para ocupar a pasta de Turismo. Bivar prometeu cobrar o ministério, caso ela deixe a legenda.

Petistas zombam de Bivar e prometem expô-lo

Lideranças do PT comemoraram a fala de Bivar sobre o União Brasil ter indicado Daniela do Waguinho para a pasta de Turismo. Em dezembro do ano passado, ele cobrou mais cargos do governo federal ao dizer que os três ministros filiados a sigla entraram na cota pessoal de Lula.

"Nenhum é da cota do partido. O partido seguirá independente, até porque a gente tem algumas divergências internas. O que o União Brasil se dispôs é contribuir com o ministério, para ajudar no sucesso do governo, que é o sucesso do Brasil", falou Bivar.

Só que agora o presidente do União Brasil entrou em contradição ao cobrar o Ministério do Turismo. “Ainda não recebi qualquer notificação judicial sobre essas saídas, apenas uma carta de insatisfação. Mas ninguém tem livre trânsito partidário por simples desagrado com qualquer tema. Sobre a Daniela, é importante lembrar que a indicação dela no ministério é do União”, falou Bivar para o jornal O Globo.

A frase foi muito comemorada pelo PT. “Ele caiu em contradição. Agora a gente pegou ele e vamos para cima. Chegou nossa vez de cobrar a conta. O União Brasil não é independente e precisa apoiar o governo. Bivar evidenciou o acordo”, falou um líder petista para a coluna.





