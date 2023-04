Reprodução/Flickr - 23.07.2023 O deputado Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que pode apoiar a candidatura do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles para a prefeitura de São Paulo em 2024.

“Estou retirando essa minha possibilidade de ser candidato por entender que é mais qualificado o Ricardo Salles, tem uma identificação grande com a cidade”, disse o parlamentar em entrevista ao SBT.

Segundo o deputado, Salles é um bom nome para enfrentar Guilherme Boulos (Psol-SP) na disputa.

“É o outro que figura muito bem nessas pesquisas”, disse Eduardo sobre o Boulos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também já defendeu a candidatura de Salles para a prefeitura de São Paulo . A declaração foi dada quando o ex-mandatário retornou ao Brasil, no dia 30 de março.

Segundo o ex-chefe do Executivo, Salles é "mais experiente" e "mais vivido" para concorrer à eleição municipal paulistana.

"É o terceiro maior orçamento do Brasil, uma cidade grande, tem seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acho que ele tem que ficar mais tempo no Legislativo para disputar um cargo no Executivo", afirmou Bolsonaro.

Ainda, o ex-chefe do Executivo não descartou apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Não estou aqui para dar ordens. Estou sem mandato, mas não estou aposentado, sei o meu lugar", declarou Bolsonaro.

