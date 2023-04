Lula Marques/ Agência Brasil - 20/03/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira (6) que não tem pressa para substituir o ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) . O chefe do Executivo assinou hoje a aposentadoria do magistrado .

Lewandowski terá a aposentadoria oficializada a partir da próxima terça-feira, 11 de abril. Em entrevista a jornalistas nesta quinta, Lula afirmou que, neste momento, não está preocupado com a decisão de quem irá substituir o ministro .

O presidente citou ainda que tem mais opções comparado aos outros mandatos. Ele não quis dar detalhes sobre o perfil que será escolhido.

"Acho que tem mais gente preparada para ir à Suprema Corte do que tinha quando eu tive que escolher há 13 anos. Se eu for responder o que você [jornalista] perguntou, eu estarei criando um compromisso que não quero criar agora. Se vai ser negro, se vai ser mulher, se vai ser homem”, disse Lula.

O presidente disse ainda que a indicação será feita por ele e não será feita por interesse. “Ministro da Suprema Corte tem que ser uma pessoa que leva em conta e cumpre a Constituição”, disse.

“Será uma pessoa altamente gabaritada do ponto de vista jurídico. A pessoa tem que ter uma compreensão do mundo, dos problemas sociais, da realidade desse país. Tem que ter o mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessas. Porque é muita responsabilidade”, finalizou Lula.

Lewandowski adiantou aposentadoria

Em maio, Lewandowski completa 75 anos, idade-limite para permanecer no cargo. O ministro, porém, optou por antecipar em um mês a sua aposentadoria.

"Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam. Eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo", disse o ministro na última semana.

Lewandowski disse que não conversou com o presidente sobre possíveis nomes para ocupar sua cadeira.

"Penso que meu sucessor deverá ser fiel à Constituição, fidelíssimo à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais nas suas várias gerações, mas precisa ser, antes de mais nada, corajoso e enfrentar as enormes pressões que um ministro do STF tem que enfrentar no seu cotidiano", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.